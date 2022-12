Pakistan | stupra una donna e viene condannato Poi accetta di sposarla e viene scagionato

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un tribunale inha liberato un uomoall’ergastolo per stupro dopo che questo ha concordato con la Corte che avrebbe sposato la sua vittima. Daulat Khan, 23 anni, era stato riconosciuto colpevole a maggio di aver abusato di unasorda nel 2020 nel distretto nord-orientale di Swat, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Da quella violenza è nato anche un bambino. Lunedì, l’Alta corte di Peshawar hail giovane dopo che i due si erano sposati legalmente all’inizio di dicembre come conseguenza di un accordo extragiudiziale stipulato da una “jirga” locale, un consiglio di uomini anziani che agisce in base alle leggi della Sharia, la “legge islamica” che interpreta i testi sacri e le tradizioni della fede musulmana. La Commissione per i diritti umani del(HRCP) ha ...

