Ornella Vanoni | «Agnelli mi mise al muro Gli dissi | “Tutte morirebbero per lei | io no” Lui rise» 

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Su Sette un’intervista a. Ha 88 anni ed è ancora in tournée, accompagnata da un’orchestra tutta di donne. «Me ne ha parlato Paolo Fresu e ho detto: perché no? È insolito per l’Italia. La pianista è fantastica; c’è una iraniana bravissima, la batterista napoletana bellissima. Ma per me se sono brave artiste, non fa differenza, uomini o donne». Crede nella solidarietà tra donne? Larisponde: «Io non mi metto in competizione e non ho invidie, non so se questa è solidarietà. Sorellanza? No, non ci credo. Ci sono amiche che possono diventare sorelle, altre donne con le quali non c’è alcuno scambio emotivo». La sua immagine è di una donna forte. «Non sono così forte. Sono coraggiosa. Con la pandemia sono diventata forte. Ho avuto anche un intervento al cuore, poi al femore. Mi sono fortificata. E addolcita ...