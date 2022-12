O Rei | mito per sempre Pelé il più grande di tutti Benedetto dal dio del calcio ma uomo fino in fondo

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il fuoriclasse brasiliano aveva 82 anni, i suoi gol rimarranno nella storia dello sport (e non solo). Dalla vita dura nelle favelas all'esordio da record a soli 17 anni. Spettacolare anche al ...... che ha ospitato anche i mondiali del 2014, è stato scelto dallo stesso Operché il Brasile ... "Il calcio mondiale ha perso un" gridano i tifosi accorsi per dirgli addio. "Il suo nome risuonerà ... O Rei, mito per sempre Pelé il più grande di tutti Benedetto dal dio ... Il fuoriclasse brasiliano aveva 82 anni, i suoi gol rimarranno nella storia dello sport (e non solo). Dalla vita dura nelle favelas all’esordio da record a soli 17 anni. Spettacolare anche al cinema ...È morto a 82 anni a San Paolo Edson Arantes do Nascimento, da tutti conosciuto come Pelé. Insieme a Diego Amando Maradona è considerato il più grande giocatore di calcio di tutti i ...