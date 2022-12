Moratti senza freni | “Moggi voleva venire all’Inter!”

TUTTO mercato WEB

...i social,andarsene dal Brasile anche se lo hanno cercato da tutto il mondo, Italia compresa come ci raccontò un giorno. La sua parentesi finale ai Cosmos di New York ha aggiunto ...Così racconta Massimoalla Gazzetta dello Sport : bastò un sussurro che in poco tempo si ... Ora...":precedenti. Prima di lasciare, Bolsonaro sconvolge il Brasile Moratti conferma: "Prima di Calciopoli Moggi voleva senza dubbio venire all'Inter" Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di sportpaper.it per parlare di diversi temi, da Inter-Napoli fino alle scelte di Mourinho. Poco prima che scoppiasse Calciopoli s ...Nessuno sarà mai come lui che ha insegnato a tutti ad amare il calcio senza dimenticare la vita Il Re non poteva che andarsene nello stesso anno in cui se ne era già andata anche la Regina. Lei aveva ...