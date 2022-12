Manovra 2023 - Carburanti | dal 1 gennaio salta il taglio delle accise

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nellail governo Meloni non ha confermato ilsui. Dal 1, quindi, verrà meno lo sconto di 18 centesimi al litro che era stato precedentemente prorogato fino al 31 dicembre 2022. Timore per gli effetti sui trasporti. Ilè una misura introdotta a partire dal primo marzo scorso dal governo Draghi, per contrastare l'aumento dei prezzi dei. Fino al 1 dicembre scorso, ha permesso ai consumatori di godere di uno sconto di 30 centesimi al litro, beneficio che è stato poi ridotto dal nuovo esecutivo a circa 18 centesimi nelle ultime settimane (partire dal 1 dicembre) tramite un decreto legge con misure urgenti in materia di ...

MEF

...gli interventi di contenimento dei prezzi energetici inseriti dal governo Meloni nella...a inizio anno la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere la certificazione valida per il... 700 mila euro in più nel, un milione e 700 mila euro nel 2024. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per le gare di affidamento del servizio a decorre da aprile. Con la... Le principali misure della manovra 2023 - Ministero dell'Economia e delle Finanze Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“Sono molto soddisfatto”. È sorridente Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del ...