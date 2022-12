Mai più obblighi Schillaci traccia la rotta per contrastare il Covid

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una pandemia "imprevedibile" a cui il Governo non risponderà con "" ma puntando sul "senso di responsabilità". È la sintesi di un'altra giornata di passione e incognite sul frontein Italia e lo 'spettro' di nuove varianti in arrivo dalla Cina. Il ministero della Salute dirama una circolare - firmata dal Direttore generale Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, e il Direttore generale Programmazione sanitaria, Stefano Lorusso - in cui annuncia che "nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico" verrà valutato l'utilizzo di mascherine "in spazi chiusi", "il lavoro da casa" e la "limitazione delle dimensioni degli eventi". Per il Dicastero "il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, ...