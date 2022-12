Juventus-Standard Liegi Amichevole | 30-12-2022 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La Juve chiude l’anno con l’ultimacontro lo, stavolta con lo Stadium aperto al pubblico rispetto a quanto era successo contro il Rijeka, per affinare la preparazione in vista della gara contro la Cremonese il 4 gennaio. Contro i croati è arrivato un successo di misura grazie al gol di Kean nell’ultima InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sky Sport

Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZNo Plus attraverso un sito ...00 Rubrica: Croquetas - Lautaro Martinez ore 12:40 Rubrica: DAZN Heroes - Bordocam Milan -ore ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine PREMIER LEAGUE 21:00 Liverpool - Leicester LIGA 21:300 Valladolid - Real Madrid AMICHEVOLE 11:00 Sampdoria - Ligorna 14:30... Juventus, le news verso l'amichevole con lo Standard Liegi. E intanto si rivede Rabiot Dopo le vittorie contro Arsenal e Rijeka la Juventus affronta oggi lo Standard Liegi, aspettando il ritorno al campionato contro la Cremonese ...L'ultima amichevole pre ripresa va in scena e vede la Juventus impegnata contro lo Standard Liegi: info partita, streaming e probabili ...