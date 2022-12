I peggiori errori sotto porta del 2022

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Proviamo a vedere il lato positivo della cosa. Sbagliare un gol, a pochi passi, a pochi centimetri o addirittura sulla riga di, sarebbe salutare per tutti gli esseri umani. Almeno uno, almeno un errorenella vita. Giusto per ricordarsi la propria fallibilità, il fatto che la perfezione non esiste eccetera eccetera. Un errore che non puoi scaricare su chi èdi te nella gerarchia aziendale, o sociale, un errore che è tuo, solo tuo, per il resto dei tuoi giorni. E non puoi farci niente, devi conviverci quotidianamente con questa idea che anche te ogni tanto sbagli, che sei capace diclamorosi, catastrofici.per cui ti piacerebbe essere una di quelle persone capaci di riderci sopra – ma non lo sei: allora ...