Gianmarco Onestini contro la sorella di Nikita | “Hai commesso un reato!”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Da settimane ladista attaccando Lucaper il comportamento che ha avuto con la gieffina. Ieri Jessica Pelizon ha esagerato e sotto ad un suo tweet (adesso eliminato) è intervenuto. Il fratello di Luca ha accusato la donna di diffamazione: “Questa campagna d’odio e di diffamazione che stai alimentando é vergognosa e costituisce reato. Hai superato ogni il limite, ti avviso che non sarà tollerato altro“. Jessica oltre ad aver rimosso il suo tweet ha anche tentato di giustificarsi: “La mia intenzione non era assolutamente diffamare tuo fratello o crearti problemi, avevo riportato il ragionamento che aveva fatto in programma Soleil, comunque ho cancellato i tweet e ti ringrazio di avermi scritto, l’ho apprezzato. Buon proseguimento“. Rispondendo ad un utente ...

