Gemma Galgani riceve l' ennesimo due di picche | Tina Cipollari | Era prevedibile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata particolarmente caotica:un altor due di. In questi giorni di festa la mancanza di Uomini e Donne alle 14:45 si fa particolarmente seguire. I fan del programma di Maria De Filippi non vedono l'ora che il programma torni il prima possibile. Durante questo fermo in cui in tv vengono trasmessi dei film natalizi, le registrazioni delle nuovissime puntate non si sono di certo fermate. Ormai i fan sono in cerca di quante più notizie possibili su ciò che vedremo quando il programma tornerà con la messa in onda. Avevamo lasciato i tronisti alle prese con le nuove conoscenze anche se ormai da tempo gira la notizia di un altro abbandono. A lasciare il trono dopo Federica Aversano, è Federico Dianese. Non sono ancora note le motivazioni del suo abbandono ma immaginiamo che ...