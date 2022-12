F1 | Toto Wolff | “Stagione non positiva Solo la vittoria in Brasile è stata appagante”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il Team Mercedes ha pubblicato sui propri canali social le diverse dichiarazioni rilasciate dal team principal, dal direttore tecnico Mike Elliot e il responsabile della power unit Hywel Thomas. Un’annata sicuramente negativa per la scuderia tedesca, rimasta di fatto a bocca asciutta nel 2022, dopo una striscia di otto titoli mondiali di seguito in Formula 1. “Ad ottobre dello scorso anno c’era molto entusiasmo, ci dicevamo che il vero trucco era riuscire a tenere la macchina più in basso possibile. E credo che questo ci abbia mandato fuori strada. Se ripenso a quando abbiamo ottenuto lain, mi sentivo molto orgoglioso della squadra. È stato un momento tremendamente, anche se èunain gara, non un titolo mondiale“, ...

'Ho studiato la maggior parte delle squadre che hanno avuto grande successo nel mondo dello sport in generale - dice- Intendo gruppi che hanno dominato un'era per poi iniziare un periodo in discesa che in alcuni casi ha portato alla distruzione del team. Ci sono diverse ragioni che spiegano questo processo, ...Nel frattempo, come è normale in tempo di vacanze, si incrociavano le illazioni sul futuro professionale del team principal uscente, visto da molti come destinato a rimpiazzare vuoialla ... F1 | Wolff: "Ecco perché non siamo alla fine di un ciclo" Il team principal della Mercedes Toto Wolff dichiara che l’obiettivo della scuderia è uno sviluppo costante sul lungo periodo ...Il team principal austriaco, il direttore tecnico, Mike Elliot, e il capo dei motori, Hywel Thomas, hanno rivissuto la stagione 2022 iniziata in modo disastroso con la deludente W13, ma poi hanno vist ...