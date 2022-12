De Zerbi sul giovane Mudryk | “Potrebbe vincere il Pallone d’Oro in futuro”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roberto De, tecnico del Brighton, ha parlato di Mykhailo21enne dello Shakhtar Donetsk e in procinto di trasferimento all’Arsenal: “è un giocatore fantastico ma il Brighton non può permettersi questo acquisto. Secondo meilin”. SportFace.

Fanpage.it

...valorizzarsi maggiormente i propri talenti durante il Mondiale c'è il Brighton di Roberto De,... I riflettori di mercato si sono accesi in particolarecentrocampista dell' Argentina , che ha ...Protagonista al Mondiale e ora oggetto del desideriomercato. È la metamorfosi di Alexis Mac Allister , tra i migliori dell'Argentina in Qatar. Il ... illustrato da Roberto De: ' Vorrei ... De Zerbi spiazza tutti e suggerisce un acquisto all'Arsenal: Può ... Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il suo Brighton e l’Arsenal capolista. Il tecnico italiano ha risposto a una domanda sul possibile nuovo acquisto dei Gunners e l’ex Sa ...L'Arsenal capolista sfida il Brighton di Roberto De Zerbi: ecco pronostico e quote sul match della 18a giornata di Premier .... La formazione di Arteta continua a volare: i londinesi sono primi con 40 ...