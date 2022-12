Aung San Suu Kyi | aumentano a 33 gli anni di carcere per lei | la sua storia

(Di venerdì 30 dicembre 2022)San Suu Kyi, la leader dell’opposizione birmana, premio Nobel per la Pace, dovrà trascorrere altri 33dietro le sbarre. È il risultato dell’ennesima condanna da parte di un tribunale militare che, al termine di un processo-fiume andato avanti per 18 mesi, le ha inflitto 7diperché l’ha riconosciuta colpevole di 5 reati di corruzione. Dal colpo di Stato del primo febbraio 2021 in Birmania, l’ex leader 77enne è prigioniera della giunta, in una Naypyidaw, accusata di una serie di reati: dalla corruzione ai brogli elettorali, passando per la violazione del segreto di Stato e quella delle restrizioni anti-Covid. Quella che un tempo era la leader ‘de facto’ del Paese, poi disarcionata dalla giunta militare, ha affrontato in questi mesi l’ultimo processo, accusata di ...

