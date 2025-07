Crypto week | cos’è come funziona e a cosa serve

Inizia lunedì 14 luglio la Crypto Week, una delle settimane più importanti per il mercato mondiale delle criptovalute. È in programma negli Stati Uniti d’America fino a venerdì 18 e prevedrà l’esame da parte delle autorità nazionali di tre importanti disegni di legge che potrebbero cambiare l’intero quadro normativo degli asset digitali. Ciascuno di essi infatti ha l’obiettivo di migliorare la stabilità e la trasparenza di Bitcoin e altre criptovalute, al fine di avvicinare potenziali investitori al mercato e rendere i token più facilmente comprensibili al grande pubblico. Benedetta da Donald Trump, che non ha mai nascosto di voler rendere Washington la capitale internazionale delle crypto, ha avuto già effetti importanti: il Bitcoin ha segnato il nuovo record storico, sfondando il tetto dei 122 mila dollari di valore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

