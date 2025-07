Verstappen bagno di sangue Red Bull | 50 milioni per l’addio

L’addio del team principal alla squadra di Red Bull non sarĂ soltanto un problema gestionale. Le spese per “cacciarlo” sono enormi. L’addio di Christian Horner alla scuderia Red Bull è forse uno dei fatti piĂą sconvolgenti di quest’annata. Arrivato senza preavviso e quando lo stesso Team Principal britannico aveva giĂ affermato chiaramente di vedere il suo futuro prossimo solo con la squadra, ha preso in contropiede perfino gli amici stretti del manager che hanno tutti dichiarato lo stesso: Horner non si aspettava il licenziamento. Quali che siano le cause di questa separazione – c’è chi afferma che ci sia stato un litigio tra Joe e Max Verstappen ed il Team Principal ma non se ne sa molto – c’è un concetto importante da affrontare, ora, ossia il periodo di Gardening a cui il dirigente o meglio, ex dirigente di Red Bull sarĂ sottoposto fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it