Caporalato e sfruttamento Loro Piana commissariata dal tribunale | giacche cinesi vendute a 3mila euro

Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della societĂ Â Loro Piana, uno dei brand di moda di lusso e che ha come presidente del Cda Antoine Arnault in rappresentanza del gruppo Lvmh. Il provvedimento dei giudici della sezione misure di prevenzione riguarda una indagine del pm Paolo Storari che ha appurato come Loro Piana abbia affidato la produzione di capi di abbigliamento, tra cui giacche, all’esterno e che la realizzazione sarebbe avvenuta in contesti lavorativi di “sfruttamento del lavoro”. Le accuse a Loro Piana: le giacche cinesi. Le “giacche in cashmere” a marchio Loro Piana vengono realizzate in laboratori cinesi al “costo unitario” di circa un “centinaio di euro” per ciascun capo e rivendute negli “store” del brand a prezz i “tra i 1000 e i 3000 euro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caporalato e sfruttamento, Loro Piana commissariata dal tribunale: giacche cinesi vendute a 3mila euro

