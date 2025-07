Bolzano bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano | è grave

(Adnkronos) – Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra al terzo piano di una palazzina in via Bassano del Grappa a Bolzano. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale a Bolzano in codice rosso: ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. Il bimbo, da una prima ricostruzione, che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: anni - finestra - terzo - piano

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo.

Bambina di tre anni cade dalla finestra di casa - Cade dalla finestra della propria abitazione una bimba di soli 3 anni. È quanto accaduto in via Fabio Massimo a Maddaloni.

Ragazzina di 14 anni precipita dalla finestra al terzo piano e muore. Il dramma sotto gli occhi della mamma - Tragedia a Massafra, in provincia di Taranto, dove una ragazzina di appena 14 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra al terzo piano dell'abitazione in cui viveva con i.

Bambino di 3 anni precipita dalla finestra al terzo piano: è gravissimo. Il piccolo si è arrampicato su una sedia, poi il 'volo' di 9 metri Vai su X

UN EROE DELLA LIBERTÀ Il 6 luglio 1944, esattamente ottantuno anni fa, a Bolzano, Giannantonio MANCI, nato a Trento nel 1901, ci anticipava, gettandosi dal terzo piano della sede della Gestapo, per sfuggire all'ennesima seduta di torture a cui era sottopo Vai su Facebook

Bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano, è grave; Bolzano, bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave; Bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: versa in gravi condizioni in ospedale.

Bambino di 3 anni cade dal terzo piano, è gravissimo: «È salito sul termosifone ed è volato dalla finestra». Passanti disperati - Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo ... Riporta msn.com

Bolzano, bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave - Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra al terzo piano di una palazzina in via Bassano del Grappa a Bolzano. Secondo msn.com