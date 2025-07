Rifiuti in fiamme e fumo nero | Discariche abusive segnalate ma Comune non è intervenuto

E’ la cronaca di un “disastro annunciato”. E’ quanto evidenziano i consiglieri comunali del gruppo ‘Per Casapulla’ che intervengono sull’incendio di rifiuti avvenuto in via Sbarra, strada che costeggia l’A1 e che collega Casapulla a San Prisco. In una nota, i quattro esponenti di ‘Per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - fiamme - fumo - nero

Rifiuti e plastica in fiamme in campagna: aria irrespirabile - Ancora veleni in fiamme a Marcianise. Stavolta l'incendio si è verificato in un terreno nell'area Vasche Sala.

Prima il boato, poi le fiamme: bruciano due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti - Avvolti e devastati dalle fiamme. Sono due gli autocompattatori, lasciati parcheggiati a valle di via Bonfiglio a ridosso del centro urbano di Casteltermini, che sono stati inceneriti da uno spaventoso incendio.

Fuoco e fiamme nel camion dei rifiuti, il rogo scaturito da una batteria gettata nella carta - Intervento dei Vigili del fuoco, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile 2025 a Cividale del Friuli per un principio d’incendio su un camion compattatore adibito alla raccolta della carta.

Marco Landi. The xx · Intro. A dieci giorni di distanza dal devastante incendio nella discarica di Scapigliato e a un paio da quello che ha coinvolto il centro rifiuti, ancora fiamme e fumo nero nel cielo di Rosignano. Grazie ai Vigili del Fuoco per il loro lavoro. Vai su Facebook

Maxi rogo a Fiumicino, in fiamme una ditta di rifiuti. Fumo nero fino a Roma Vai su X

Incendio a Milano, bruciano quintali di spazzatura: alta colonna di fumo nero; Grosso incendio in un capannone di rifiuti a Lamezia: il cielo invaso da un denso fumo nero ·; Incendio a Fiumicino, rifiuti e capannoni in fiamme: colonna di fumo nero sulla città.

Incendio a Fiumicino, rifiuti e capannoni in fiamme: colonna di fumo nero - Il rogo, da cui si è alzata una colonna di fumo nera, sarebbe al momento confinato in quell'area. Riporta tg24.sky.it

Incendio a Milano, alta colonna di fumo nero: rogo nel campo rom di via Bonfadini. A rischio il traffico aereo a Linate - La densa nube nera è visibile da diversi punti della città e dell’hinterland. Scrive msn.com