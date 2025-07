Questo disco SSD si autodistrugge per rendere irrecuperabili i dati Sembra uscito da un film

La pressione prolungata di un tasto carica un condensatore e poi rilascia la corrennte: i moduli NAND, sovra alimentati, bruciano e diventano inutilizzabili. Ogni dato scritto è perso per sempre. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Questo disco SSD si autodistrugge per rendere irrecuperabili i dati. Sembra uscito da un film

