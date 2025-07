Tempo di lettura: < 1 minuto “In merito alla vile aggressione subita dal vice sindaco e consigliere comunale di Rotondi, Bartolomeo Esposito, desidero esprimere la più ferma condanna per un gesto inaccettabile che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma all’intera comunità che rappresenta con impegno e serietà . Ho informato personalmente il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dell’a ccaduto, e il Ministro mi ha assicurato che, per la gravità del fatto, la vicenda è seguita con attenzione direttamente dal Questore di Avellino. La violenza non può trovare alcuno spazio nel confronto politico e istituzionale: ogni forma di intimidazione va contrastata con determinazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Aggressione Vice Sindaco, informativa al Ministro Piantedosi