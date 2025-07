a sessa cilento gli stati generali sul tumore della mammella il 25 luglio il dibattito

Un appuntamento da non perdere Venerdì 25 luglio alle ore 19:00 nell’aula Consiliare del Comune di Sessa Cilento per il progetto del PNRR Borghi, dedicato a ETICA – AMBIENTE – SALUTE organizzato dalla nostra Amministrazione e da Legambiente. Il primo dei tre appuntamenti in programma, è dedicato a un tema importante e presente anche nelle realtĂ del territorio cilentano: Le Neoplasie della Mammella. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

