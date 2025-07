Come sta Cristicchi dopo il malore?

Riprende il tour. Dopo l’obbligato stop di settimana scorsa, dovuto al problema di salute occorso, e le cure che sta proseguendo, Simone Cristicchi vuole essere regolarmente sul palco per le prossime date del suo “ Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025 ”. Profondamente grato per l’affetto ricevuto, l’artista conferma tutti gli appuntamenti già comunicati e annuncia con entusiasmo nuove tappe che arricchiscono ulteriormente il calendario estivo. Questa la sua dichiarazione: « Ciao a tutti! Mi guardo per un attimo allo specchio, e il mio viso è bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama “paralisi di Bell”, ci si vede un po’ più Brutt. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Come sta Cristicchi dopo il malore?

Simone Cristicchi, ex direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, scrive su instagram: “Un grazie ai miei fan per la comprensione”. E’ saltato il concerto di sabato in Valle d’Aosta #Cristicchi #malore #concerto #TSA #ilcentro Vai su Facebook

