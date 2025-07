ATP Bastad 2025 | Andrea Pellegrino supera le qualificazioni

Andrea Pellegrino entra a far parte del tabellone principale dell’ATP 250 di Bastad, in Svezia. Il classe 1997 di Bisceglie si impone sul kazako Timofey Skatov per 6-3 6-2 e, dunque, per la terza volta in carriera si cimenterĂ in un torneo sul circuito maggiore. Il lato curioso è che, oltre alla Sardegna (o meglio, Pula) nel 2020, l’altra occasione capitò proprio un anno fa in questo stesso luogo, e a batterlo fu colui che poi vinse il torneo, il portoghese Nuno Borges (in finale su Nadal). Per quel che riguarda il match, storia ce n’è soprattutto nel primo set, quando, dopo il break in apertura e la chance di 3-0 mancata, Pellegrino viene ripreso da Skatov sul 3-3 con controbreak a 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

