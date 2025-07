Salvaguardare occupazione e territorio | la CISL interviene sulla fusione tra BPS e Bper

La transizione di Banca Popolare di Sondrio sotto il controllo di Bper Banca rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del lavoro e dell’economia valtellinese. A sottolinearlo è la CISL di Sondrio, che insieme a First Cisl segue con attenzione ogni fase dell’operazione, ponendo al centro le. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Transizione e futuro: l’acquisizione di Banca Popolare di Sondrio da parte di BPER Banca.

