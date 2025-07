Test superato per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Stamattina, lunedì 14 luglio, gli azzurri con in testa la fiemmese Annika Sieff hanno infatti inaugurato i nuovi trampolini HS143 e HS109, di lunghezza rispettivamente 290 e 260 metri, rinnovati grazie agli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 gestiti dalla Provincia autonoma di Trento in raccordo con lo Stato e i Comuni coinvolti. “Grazie agli atleti per l’emozionante prova, ma anche a tutti coloro che hanno lavorato intensamente per ammodernare al meglio questi impianti fondamentali per la partecipazione del Trentino ai Giochi invernali 2026 – ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo