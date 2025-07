Calciomercato Milan Modric a Milano | visite mediche in corso | LIVE News

Luka Modric si appresta a diventare il secondo colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Modric a Milano: visite mediche in corso | LIVE News

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - modric - milano

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

ULTIM’ORA MERCATO #Milan, Luka #Modric è atterrato a Milano: le immagini a breve su Sky Sport 24, canale 200 #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Vai su X

Modric è atteso a Milano la prossima settimana per visite e firma. Un colpo da sogno che porterà esperienza e mentalità vincente ai rossoneri! #Milan #Modric #Calciomercato #SerieA #milannews24 #News Vai su Facebook

Milan, è il Modric-day: segui la giornata LIVE; Milan, ecco Modric! L'arrivo del fenomeno croato all'aeroporto; Calciomercato Milan, è il Modric-day! Stamattina l'arrivo a Milano, poi visite e firma.

Calciomercato, Modric è arrivato a Milano: "Carico per questa nuova avventura" - Il croato è atterrato a Linate Prime prima di mezzogiorno: oggi per lui sono previste visite e firma prima di partire per le vacanze ... Secondo msn.com

Milan, l’attesa è finita: Modric a Milano, c’è una novità | VIDEO CM.IT - Luka Modric si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan Il calciatore, come documentano le immagini di Calciomercato. Da calciomercato.it