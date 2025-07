Non solo trofei e prestigio | ecco quanto ha incassato finora Sinner nella stagione 2025

Con prestigiosa vittoria di Wimbledon, primo italiano in assoluto a trionfare sui prati dell'All England Club in singolare dopo il successo nel doppio femminile firmato Roberta VinciSara Errani nel 2014, Jannik Sinner risale prepotentemente la classifica montepremi per la stagione 2025 e tallona ora da vicino il leader Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo, che con la finale del Roland Garros e il trionfo nei Championships ha fatto importanti passi in avanti nella Race, si è portato a casa un assegno da 3 milioni di sterline, pari a circa 3.46 milioni di euro. Con l'incasso del prize money dell'edizione 2025 dello Slam londinese, al momento il piĂą alto in assoluto nella storia del tennis, Jannik ha letteralmente raddoppiato i propri guadagni dall'inizio dell'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non solo trofei e prestigio: ecco quanto ha incassato (finora) Sinner nella stagione 2025

