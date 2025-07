Se il calcio delude e il tennis con Sinner è vincente cos’altro può succedere all’Italia?

Il mondo è al contrario ed è una sensazione incoraggiante. Partirei da qui. La nazionale di calcio è inesistente e succede proprio mentre un italiano vince Wimbledon. Un italiano sul tetto del mondo dell'unico sport in cui mi ero detta sin da bambina che quella no, non era roba per noi. Ho esultato per la vittoria di Wimbledon come mai era successo prima. Nessuno suona l'inno di Mameli né prima, né dopo la gara. E non c'era nessun Pertini sugli spalti. Però se accanto al suo nome c'è scritto "ita" e la voce al microfono annuncia il vincitore "from Italy, Jannik Sinner", è complicato non sentirsi anche solo un po' chiamati in causa.

