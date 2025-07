Unicredit PChigi | collaborativi con Ue

14.45 "In merito alla lettera della Commissione Ue sull'applicazione dei poteri speciali all'offerta di UniCredit per Banco Bpm, il governo italiano con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti così come già fatto in sede giurisdizionale dinanzi al Tar nei termini e con motivazioni ritenute già legittime dai giudici amministrativi". Così in una nota diramata da Palazzo Chigi il governo risponde ai dubbi sollevati sul "Golden Power"in un parere preliminare dell'Ue inviato all'Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: unicredit - chigi - collaborativi - così

Ops Banco Bpm, Bloomberg: «Palazzo Chigi non farà sconti a Unicredit» - Secondo quanto riportato da Bloomberg, il governo non ha alcuna intenzione di agevolare l’ Ops di Unicredit sul Banco Bpm.

Forza Italia contro Palazzo Chigi su Unicredit - Tajani ribadisce il no alle condizioni imposte sulla scalata a Bpm: «Sbagliato usare il golden power, lo Stato non deve intervenire».

P. Chigi, su Unicredit risponderemo a Ue, spirito collaborativo - "In merito alla lettera della Commissione Ue sull'applicazione dei poteri speciali all'offerta di UniCredit per Banco Bpm, il Governo italiano con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti così come già fatto in sede giurisdizionale dinanzi al Tar nei termini e con motivazioni ritenute già legittime dai giudici amministrativi".

P. Chigi, su Unicredit risponderemo a Ue, spirito collaborativo.