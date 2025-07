Non si può restare immobili davanti ai predatori Macron rilancia le spese della difesa

“À l’heure des prĂ©dateurs, nul ne peut rester immobile” — all’ora dei predatori, nessuno può rimanere immobile. Emmanuel Macron ha scelto la data simbolica del 14 luglio, la festa nazionale della Presa della Bastiglia, per far discutere il mondo della decisione di aumentare la spesa per la difesa. Una mossa che si inserisce in una fase cruciale per la sicurezza europea, che non può piĂą essere garantita dalla sola protezione militare statunitense, tra complicazioni transatlantiche sul commercio e richieste sempre piĂą esplicite di responsabilizzazione rivolte agli alleati, europei quanto indo-pacifici, da parte dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

