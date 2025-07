Dazi colpa della Meloni? I Cinquestelle dimenticano quando scodinzolavano come pechinesi a XI Jinping…

Altro che dazi e proteste contro la presunta debolezza italiana ed europea dinanzi agli Stati Uniti. Tra gli smemorati di queste ore spiccano i Cinquestelle, che a parole fanno i sovranisti e in realtĂ sono stati protagonisti di una vera e propria folgorazione cinese. Fallimentare e assurda. La via della seta, la via del fallimento. Il governo presieduto da Giuseppe Conte, il 2019, promosse, con tanto di inchino a XI Jinping, “La via della seta”, che nelle intenzioni avrebbe dovuto ripercorrere i tragitti commerciali di duemila anni fa. Leggi anche Via della Seta, la partita con la Cina è aperta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi colpa della Meloni? I Cinquestelle dimenticano quando scodinzolavano come “pechinesi” a XI Jinping…

In questa notizia si parla di: dazi - cinquestelle - colpa - meloni

Dazi colpa della Meloni? I Cinquestelle dimenticano quando scodinzolavano come “pechinesi” a XI Jinping… Vai su X

Il governo Meloni è scappato. Non è riuscito a scrivere un testo sui dazi di Trump e quindi ha preferito voltare le spalle a centinaia di migliaia di lavoratori e decine di migliaia di imprese. Vai su Facebook

L’ira di Schlein sui dazi di Trump: «Follia autarchica ora Meloni parli»; Piazze trumpiane ma diversamente. Tra Lega e 5s un asse che agita la politica; Superbonus da 160 miliardi e conti pubblici allo sfascio: di chi è davvero la colpa | Milena Gabanelli.

Dazi, cosa vogliono fare i leader Ue e Meloni per rispondere alle tariffe del 30% di Trump - L'Ue ieri ha annunciato la sospensione delle contromisure per rispondere ai dazi Usa di Trump fino al 1 agosto ... Riporta fanpage.it

Dazi, la strategia del governo Meloni e la mediazione con l’Ue: modello inglese per arrivare all’intesa con gli Usa - L’obiettivo è quello di far scendere i dazi dal 30% al 10%, proprio come ha fatto Keir Starmer nel Regno Unito. Si legge su milanofinanza.it