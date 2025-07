Calciomercato Juve | Comolli è alle prese con l’asse Torino-Portogallo! Il DG vuole perfezionare un ingresso e una cessione Tutte le ultime novità

Calciomercato Juve, i bianconeri sono impegnati nell'animare l'asse Torino-Portogallo: in ballo un'entrata e un'uscita. Sono giorni decisivi per il calciomercato Juve in entrata. Tuttavia, per sbloccare acquisti in entrata gli uomini mercato bianconeri dovranno prima concretizzare alcune cessioni. Quella che comincia oggi è una settimana cruciale, perché vedrà la dirigenza bianconera impegnata in un filo diretto con i club portoghesi, in particolare con Porto e Sporting Lisbona. Le trattative con i club lusitani sono centrali per le mosse bianconere, che si concentrano su due operazioni: l' acquisto di Francisco Conceicao dal Porto e la cessione di Alberto Costa allo Sporting Lisbona, che si prospetta per circa 20 milioni di euro.

