processo a ciro grillo la sentenza slitta a settembre

- Articolo in aggiornamento - ArriverĂ a settembre la sentenza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Lo ha deciso il collegio giudicante del tribunale di Tempio Pausania, presieduto da Marco Contu (a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu), al termine della seduta di oggi. Il procuratore Gregorio Capasso ha chiesto una condanna a 9 anni per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e le conseguenze accessorie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

