Paola Ceccantoni Pubble | Dazi del 30% all' Ue nonostante Meloni sia prona a Trump su Gaza e armi pensa se gli stavamo sul ca*zo - VIDEO

La youtuber Paola Ceccantoni in arte Pubble, ha rilasciato un commento in merito alla recente lettera di Trump che annuncia dazi del 30% all'Ue. E si rivolge alla Meloni La youtuber Paola Ceccantoni in arte Pubble, ha rilasciato un commento in merito alla recente lettera di Trump che annuncia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paola Ceccantoni (Pubble): "Dazi del 30% all'Ue nonostante Meloni sia prona a Trump su Gaza e armi, pensa se gli stavamo sul ca*zo" - VIDEO

In questa notizia si parla di: paola - ceccantoni - pubble - trump

