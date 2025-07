Violenza dopo il concerto arrestato trentacinquenne marocchino

Tempo di lettura: < 1 minuto Doveva essere solo una sera di festa, di musica, di gioia. Ed invece, a rovinare il quadro di una grande giornata di spettacolo per la cittĂ , un episodio di violenza grave che ha riguardato una minore di 16 anni. La ragazzina era a passeggio con un'amica sul lungomare pieno di persone subito dopo il concerto. Intorno alla mezzanotte, un marocchino privo di permesso di soggiorno di 35 anni, ha provato ad abusare di lei. Le si è avvicinato da dietro e le ha poggiato i genitali sul fondoschiena. Quando la ragazzina ha provato a divincolarsi e a fuggire il 35 enne, non ha esitato a stringere il seno e a tenerla stretta fino a quando l 'intervento di una volante della polizia ha consentito di evitare il peggio.

In questa notizia si parla di: violenza - concerto - marocchino - arrestato

