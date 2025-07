Sulla Notte Bianca è polemica Confcommercio | Rischia di essere un flop e arriva la replica degli Amici di corso Vittorio

“La Notte Bianca rischia di essere un flop”. A dirlo è il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano che riferisce di un sondaggio fatto tra i commercianti e molti, a quanto pare, non erano preparati sulla data del 17 luglio e non sapevano che ci sarebbe stata la serata fino a quando la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025” - Nel weekend del 5 e 6 luglio, navetta speciale attiva fino a notte fonda. In vista della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio nella zona orientale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’attivazione di una navetta dedicata su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025.

Concertone Primo Maggio, Reggio Futura: "Cosa c’è di diverso con la Notte Bianca di Scopelliti?" - "Reggio ha festeggiato il 1º maggio all’Arena Ciccio Franco che in tanti ancora oggi, forse per una sorta di complesso d’inferiorità , si ostinano a chiamare Arena dello Stretto, storpiandone il nome originale.

