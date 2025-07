Aggressione a Borrelli il circolo PD di San Michele di Serino | Utilizzare la parola mafia o camorra con tale leggerezza è un atteggiamento che non condividiamo

Il circolo PD di San Michele di Serino, a seguito della vicenda che ha visto protagonista l'on. Borrelli e alcuni cittadini di Santa Lucia di Serino e a seguito del clamore mediatico sorto intorno alla vicenda, intende puntualizzare su alcuni aspetti. Pur ritenendo l' aggressione fisica subita da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: serino - aggressione - borrelli - circolo

Borrelli aggredito nell'avellinese: “Mi hanno trascinato e colpito con violenza inaudita” - Il deputato Avs era in Irpinia per parlare della violenza contro gli animali: assalito davanti a sindaco e carabinieri dopo un richiamo della scorta per auto in sosta selvaggia ... Riporta napolitoday.it

Borrelli dopo l’aggressione a Santa Lucia di Serino: “Colpito perché difendo legalità e diritti” - Dichiarazione dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli «Mentre ero a Santa Lucia di Serino, insieme al Sindaco, per discutere dei diritti degli animali — in seguito al terribile episodio di un gatto u ... Scrive irpiniaoggi.it