Spider-Man | le novità di Brand New Day rispetto a No Way Home e i dettagli sul grande set rivelati da Tom Holland

Il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man rappresenta un momento atteso dai fan, con l'annuncio di un nuovo progetto che promette di rivoluzionare la saga del supereroe all'interno dell'Universo Marvel. Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, che ha incassato circa 1,9 miliardi di dollari a livello mondiale, si inizia a delineare una nuova fase, caratterizzata da uno stile più "old-school" e da ambientazioni reali. le novità sul set e il ritorno alla produzione tradizionale. Con l'avvicinarsi delle riprese di Spider-Man: Brand New Day, l'attore Tom Holland ha condiviso alcune anticipazioni riguardo al metodo di lavorazione.

