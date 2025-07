L’ACI in prima linea nella campagna all’insegna della guida responsabile

Per l’ ACI di Bergamo questa è l’estate all’insegna di una sottolineatura ancora più accentuata sulla responsabilità di tutti gli utenti della strada. Sono anni che stiamo intensificando le raccomandazioni alla prudenza e alla responsabilità , soprattutto di chi è alla guida di veicoli a motore. Dal 20 marzo scorso e fino allo stesso giorno del 2026 si tiene l’operazione ‘Mobilità sicura’, che è a livello nazionale e alla quale ha aderito anche la nostra Provincia con un ampio cartello di istituzioni, enti, gruppi, associazioni. Spiccano accanto alla nostra ACI, che è partner di prima fila, l’ATS Bergamo, il Dipartimento di Giurisprudenza della nostra Università , i Comuni di Albino, Caravaggio, Dalmine, Mozzo, Paladina, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Stezzano, Treviglio, Treviolo, l’Associazione nazionale Carabinieri, ecc. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’ACI in prima linea nella campagna all’insegna della guida responsabile

In questa notizia si parla di: insegna - guida - prima - linea

Roma, mercato all’insegna della sostenibilità : Gasperini detta le linee guida - La nuova Roma prende forma, lentamente ma con determinazione. Con Gian Piero Gasperini ormai pronto a firmare, il club giallorosso ha imboccato la strada del rinnovamento, senza tradire il vincolo imposto dal fair play finanziario.

Cosa serve per fare un orto? Prima di tutto far germogliare la curiosità . Quella che occorre per mettere a terra un seme e poi, con pazienza, aspettare di vedere cosa accadrà . Questo libro è una guida per curiosi, per imparare a osservare i cambiamenti che av Vai su Facebook

Atletico Nissa, nuova stagione all’insegna della passione: al via l’era Serafini in Seconda Categoria; Diversità e inclusione, Penny Italia in prima linea al Pride; Lions, cambio della guardia. Iannuzzi cede il testimone. Il medico Bertelli al timone.

F1 | Esclusivo: le linee guida non cambieranno prima del 2025 - MSN - Le controverse linee guida della Formula 1 non cambieranno fino alla stagione 2025, secondo quanto può rilevare Motorsport. Lo riporta msn.com

Guida autonoma, Ford in prima linea - la Repubblica - Avvio: una luce bianca che lampeggia rapidamente indica che il veicolo riprende la marcia dopo un arresto. Da repubblica.it