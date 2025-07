Dopo il patteggiamento, Nicolò Zaniolo ha ricevuto un’ammenda di 15.000 euro in seguito a quanto accaduto negli spogliatoi del Viola Park dopo Fiorentina-Roma Primavera lo scorso 26 maggio. Il calciatore, ex di entrambi i club, era stato accusato di essere entrato nello spogliatoio giallorosso e aver colpito due giocatori. Multa per Zaniolo da 15mila euro. Zaniolo era all’epoca ancora tesserato con il club toscano ed era stato accusato di colluttazione con i due giovani della Roma Mattia Almaviva e Marco Litti. Di seguito, il comunicato che spiega la motivazione dell’ammenda: Nicolò Zaniolo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Fiorentina, in violazione degli artt. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera