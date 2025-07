Jennifer Lopez lancia Wreckage of You revenge song contro Ben Affleck

"Grazie per il dolore che hai causato", dice la cantante nella canzone. "A causa tua sono più forte, più saggia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jennifer Lopez lancia "Wreckage of You", revenge song contro Ben Affleck

Jennifer Lopez canta "wreckage of you" dopo il divorzio da Ben Affleck: "l'amore che voglio, di cui ho bisogno, inizia da me" | Da Rumors.it Vai su Facebook

Jennifer Lopez come Shakira, revenge song contro Ben Affleck: "Non crollerò a causa di chi sei" - Dopo quello di Shakira che ha lanciato frecciatine a Piquè arriva il revenge song di Jennifer Lopez contro Ben Affleck. Riporta msn.com

