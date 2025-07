Usa tornado di fuoco nello Utah | l' inferno divampa a La Sal

Un impressionante tornado di fuoco si è sviluppato durante un vasto incendio nel sud-est dello Utah, nei pressi della località di La Sal, negli Stati Uniti. Il fenomeno, raro e pericoloso, è stato documentato dai vigili del fuoco impegnati a contenere il fronte delle fiamme, che ha preso il nome di Deer Creek Fire. Il rogo, alimentato da forte siccità e raffiche di vento intense, ha generato un vortice infuocato che ha sollevato detriti incandescenti nell'aria. Le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, tornado di fuoco nello Utah: l'inferno divampa a La Sal

In questa notizia si parla di: fuoco - tornado - utah - inferno

Israele, tornado di fuoco divampa a Gerusalemme in seguito all'incendio sulle colline, la popolazione araba: "Dio è grande" - VIDEO - Il fenomeno si è verificato in seguito al grande incendio sulle colline della città Il grande incendio sulle colline di Gerusalemme è stato domato.

9-1-1: Nashville, Trailer dello Spin Off! Tornado di fuoco nell’imminente data di uscita - Preparatevi! Il nuovo spin-off di 9-1-1, ambientato a Nashville, promette emozioni forti e disastri inaspettati.

Incendi in Usa: tornado di fuoco a La Sal, in Utah - Un tornado di fumo e fuoco si è generato all’interno di un grosso incendio scoppiato nello Utah, negli Stati Uniti.

Incendi in Usa: tornado di fuoco a La Sal, in Utah - (LaPresse) Un tornado di fumo e fuoco si è generato all'interno di un grosso incendio scoppiato nello Utah, negli Stati Uniti. Come scrive msn.com