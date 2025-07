Nuova vita per un bene confiscato alla Scu | nasce un centro polivalente

CAVALLINO – Nuova vita per un bene confiscato alla Sacra Corona unita: sabato 19 luglio, alle ore 20, presso l’ex Masseria di Ussano (sulla ss 16 Lecce-Maglie, uscita San Donato), si terrĂ la cerimonia di inaugurazione del centro polivalente a scopo sociale per minori e giovani a rischio. La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

L’acqua, un bene che ha plasmato la vita dei borghi - L’acqua è sempre stata un bene prezioso per le persone della nostra zona. E’ servita, nel corso dei secoli, per bere, per l’igiene, per produrre energia e per nutrirsi.

Fine vita, Casucci (Noi Moderati): “Bene ha fatto il Governo a impugnare la legge della Regione Toscana” - Arezzo, 10 maggio 2025 – Fine vita, Casucci (Noi Moderati): “Bene ha fatto il Governo a impugnare la legge della Regione Toscana” “La legge esula dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato” “Bene ha fatto il Governo a impugnare la legge della Regione Toscana, una legge che esula dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato.

Sette passi per un sorriso, Iannace: "Il bene si fa tutto l’anno, e ogni piccolo gesto può cambiare una vita" - Questa mattina, tra i volti noti dell’impegno sociale e le voci più autorevoli del territorio, il corso Vittorio Emanuele si è colorato di solidarietà grazie all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace.

Da ex covo della mala a centro per fragili: nuova vita per bene confiscato; Da casa di mafia a Centro di aiuto alla Vita: la maternità cambia la storia; Bronte, consegnato al “Centro aiuto alla vita” un bene confiscato alla mafia.

Nasce "Casa Arca Varese", l'hub per i senzatetto in un bene ... - Progetto Arca con le associazioni del territorio ha ridato vita a una palazzina dove la vita può ripartire

Quarto: inaugurazione del centro anziani in un bene confiscato - Si tratta di uno spazio allestito in bene confiscato nel centro della cittadina flegrea, in via Kennedy 81