WEC Cadillac trionfa per la prima volta Questo è solo l’inizio

La 6h del Brasile 2025 passerĂ alla storia grazie alla prima affermazione di Cadillac Hertz Team JOTA. Interlagos ha sorriso alle V-Series.R che finalmente è riuscita ad imporsi anche nel Mondiale dopo i successi ottenuti tra 2023 e 2024 in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dopo le tre pole di Alex Lynn (6h Fuji 2024, 24h Le Mans 2025 e San Paolo 2025), Cadillac ottiene il secondo podio nel FIA WEC dopo il risultato ottenuto nel 2023 in Francia nella 24h Le Mans alle spalle di Ferrari e Toyota. Alex LynnNorman NatoWill Stevens (n. 12) si sono imposti con una splendida doppietta davanti a Earl BamberJenson ButtonSĂ©bastien Bourdais (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Cadillac trionfa per la prima volta. “Questo è solo l’inizio”

