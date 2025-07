Arzano Santa Giustina | ieri la celebrazione officiata dal Cardinale Battaglia

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, Santa Giustina: ieri la celebrazione officiata dal Cardinale Battaglia

In questa notizia si parla di: arzano - santa - giustina - celebrazione

Arzano, Santa Giustina: presentati alla cittĂ i festeggiamenti 2025 - Arzano, Santa Giustina: presentati alla cittĂ i festeggiamenti 2025 L'articolo Arzano, Santa Giustina: presentati alla cittĂ i festeggiamenti 2025 sembra essere il primo su Teleclubitalia.

La città di Arzano si prepara a celebrare la tradizionale “Festa di Santa Giustina” - Arzano. La comunità di Arzano è lieta di annunciare il ricco programma di eventi che animeranno la città in occasione della tradizionale “Festa di Santa Giustina 2025”.

Arzano, questa sera “La tragedia di Santa Giustina” in diretta su TeleclubItalia - Arzano. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Giustina ad Arzano. Ieri una parata in abiti d’epoca ha attraversato le strade della cittadina, un appuntamento che ormai fa parte della tradizione della festa che celebra la Santa Patrona.

Domani la celebrazione della festa e la parta per le vie della cittĂ #Arzano #santaGiustina Vai su X

Tutto pronto ad Arzano per le celebrazione in onore della Santa Patrona Questa sera la Parata nelle strade della cittĂ . Vai su Facebook

Santa Giustina, ad Arzano torna l’appuntamento con la Festa dedicata alla Santa; Arzano. Dal 4 al 13 luglio ritorna la festa di Santa Giustina; Arzano, Santa Giustina: ieri la celebrazione officiata dal Cardinale Battaglia.

Ad Arzano torna la festa di santa giustina tra riti antichi e nuovi eventi - Arzano rilancia la festa di santa Giustina con eventi religiosi, spettacoli e concerti dal 8 al 13 luglio 2025, coinvolgendo comunità, scuole e media per valorizzare una tradizione storica dal 1858. Lo riporta gaeta.it

Arzano. Dal 4 al 13 luglio ritorna la festa di Santa Giustina - La kermesse, divenuta nel tempo una tradizione consolidata e un patrimonio in continua evoluzione, in ... laprovinciaonline.info scrive