Disney live-action raggiunge un traguardo storico al box office nel 2025

Il film Lilo & Stitch si avvicina a un traguardo importante al botteghino, rappresentando un risultato senza precedenti nel panorama cinematografico del 2025. Questa produzione Disney, che rientra nella categoria dei remake in live-action di classici dell’animazione, sta dimostrando un successo straordinario sia dal punto di vista commerciale che critico. Di seguito, vengono analizzati i dati più recenti e le implicazioni di questa performance per il futuro delle produzioni Disney. andamento del botteghino di lilo & stitch. risultati iniziali e performance complessiva. Al momento della sua uscita, durante il fine settimana di Memorial Day, Lilo & Stitch ha incassato circa $146 milioni, superando le aspettative e stabilendo un record per le uscite in quel periodo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Disney live-action raggiunge un traguardo storico al box office nel 2025

