MULTI Xenity Engine 1.00 | Un Motore di Gioco Cross-Platform per PSP PS Vita PS3 e Windows

Se sei alla ricerca di un motore di gioco versatile che supporti diverse piattaforme, tra cui¬† PlayStation Portable (PSP), PS Vita, PS3 e Windows,¬† Xenity Engine ¬†potrebbe essere la soluzione che fa per te. Basato su un sistema di¬† GameObjects e Componenti, questo motore offre una serie di funzionalit√† per lo sviluppo di giochi 2D e 3D, con il vantaggio di essere¬† cross-platform. Stato del Progetto e Futuro. L‚Äôautore ha annunciato che non verranno aggiunte nuove funzionalit√† a Xenity Engine, poich√© sta lavorando a un nuovo motore per risolvere alcuni problemi strutturali. Tuttavia,¬† pull request sono ben accette ¬†per: Nuove feature.