Sinner re di Wimbledon | battuto Alcaraz in finale

Jannik Sinner vince Wimbledon 2025 battendo Alcaraz e consolida il primato mondiale. Non solo, cambia anche il ranking ATP. Domenica 13 luglio, Sinner conquista il suo primo titolo a Church Road: è il secondo Slam dell'anno dopo l'Australian Open. Battuto Alcaraz, ora distante oltre 3.400 punti nel ranking Atp. Jannik Sinner entra ufficialmente nella storia del tennis. Oggi, domenica 13 luglio 2025, l'azzurro ha vinto il torneo di Wimbledon battendo in una finale mozzafiato Carlos Alcaraz, suo grande rivale stagionale. È il primo successo dello stesso Sinner sull'erba londinese, dopo la finale persa al Roland Garros proprio contro lo spagnolo.

