Omicidio di Pierina Louis Dassilva rinviato a giudizio Prima udienza in Corte d' Assise a settembre

C’è l’attesa svolta relativa al delitto di via del Ciclamino. Attorno alle 13,40 di lunedì (14 luglio) è giunta la notizia che Louis Dassilva è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it