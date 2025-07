Mondiale per Club le pagelle | cosa ha funzionato e cosa no

Per la Fifa è stato un successo epocale, per i critici un fallimento assoluto. La veritĂ , forse, sta nel mezzo e sarĂ misurabile nei prossimi mesi in cui Gianni Infantino, dopo aver assistito alla finale tra Chelsea e Psg al fianco del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrĂ cominciare a ragionare sul 2029. E’ molto probabile che il Mondiale per Club allargato a 32 squadre abbia un futuro, visto che a contendersi l’organizzazione della seconda edizione si stanno mettendo in fila in tanti a partire dai soliti arabi che hanno pagato il conto anche della prima. Con quale format si vedrĂ , perchĂ© l’estate 2025 ha confermato come al di lĂ delle polemiche da salotto ci sia fame di calcio e ricavi da parte delle multinazionali del pallone. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, le pagelle: cosa ha funzionato e cosa no

In archivio la prima edizione della competizione inventata dalla Fifa, Soldi, caldo, Trump, stadi, tv, arbitri, polemiche e campi: cosa è andato bene e cosa no negli Stati Uniti

